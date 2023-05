Problemy Trumpa? "Odda mu pięknym za nadobne"

Ron DeSantis chce być kandydatem Republikanów w wyborach prezydenckich w USA. Kandydować chce również były prezydent Donald Trump. - DeSantis będzie mówił wyborcom republikańskim, że "Trump tych wyborów nie wygra, a nawet jeśli wygra, to będzie ośmieszał partię. (...) Jeżeli chcecie wrócić do czasów Reagana czy Busha juniora, to ja jestem tą osobą, która może to sprawić". (...) Pasjonująca będzie debata telewizyjna. Trump wygrywał poprzednie debaty bezczelnością, obrażając swoich konkurentów. Oni się kurczyli. DeSantis wie, czego się spodziewać i nie będzie się kurczyć, tylko odda Trumpowi pięknym za nadobne - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Zbigniew Lewicki. Czy Amerykanów może czekać ponowne starcie Biden-Trump? - Bardzo dobre pytanie i kiepska perspektywa dla Ameryki. 2/3 wyborców uważa, że zwycięstwo Bidena będzie katastrofą, ale niewiele mniej uważa, że zwycięstwo Trumpa będzie katastrofą. Amerykanie patrzą na te wybory ze strachem, że będą musieli wybrać między dwoma kandydatami, których nie chcą w Białym Domu. Wyborcy mogą uznać, że Trump im odpowiada, ale DeSantis nie jest kandydatem, który im nie odpowiada, ale może ponieść elektorat - dodał ekspert.