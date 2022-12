Problemy Morawieckiego? "Kaczyński zrobił to z premedytacją"

W rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" Jarosław Kaczyński stwierdził, że uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym mogłoby przynieść skrajnie destrukcyjne skutki dla państwa. Patryk Michalski w programie "Tłit" pytał o to posła Tomasza Trelę z Lewicy. - Nie wierzę, że Jarosław Kaczyński nie wiedział o tym projekcie ustawy. On to wiedział i zrobił to z pełną premedytacją - ocenił Tomasz Trela. - Premier Morawiecki na spotkaniu z szefami klubów parlamentarnych powiedział wyraźnie, że ma prośbę, by nie wprowadzać poprawek. Sekwencja jest taka: premier prosi, by nie zmieniać projektu, a fala krytyki jest nie ze strony opozycji, ale z obozu popękanej prawicy. Czarnek, Szydło, Duda, standardowo Ziobro i na końcu Kaczyński. Mam wrażenie, że to ostatnia prosta, by wyeliminować Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów. Wiem, co mówią politycy PiS. Stawiają na dwie kobiety. Albo pani Beata wróci z Brukseli, albo pani Elżbieta przesadzi się z fotela marszałka na fotel premiera. Mówią to i posłowie PiS i posłowie Solidarnej Polski. Wagony poparcia zaczynają im odjeżdżać - mówił poseł Lewicy.