Problemy Jacka Żalka. "Pytanie czy będzie świadkiem koronnym"

Lewica chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. - Można mieć wrażenie, że zdymisjonowano pana Jacka Żalka, żeby ukręcić łeb sprawie - komentował w programie "Tłit" szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Jednego dnia czytamy scenariusz przesłuchania pana Żalka, który mówi, że w Partii Republikańskiej były naciski, żeby ktoś wygrał. Drugiego dnia się tego wypiera. Pytanie czy składał fałszywe czy prawdziwe zeznania. Jest afera, bo był przekręt. Ktoś chciał wyciągnąć 170 mln. Są nazwiska osób, które podpisywały wnioski i jest pan Żalek, który nadzorował NCBiR. Jest siatka powiązań, a nie ma winnego. Pytanie czy Jacek Żalek będzie jednym z najważniejszych świadków koronnych po wyborach, który wie jakie były układy mafijne na styku władzy, biznesu i służb. Gdyby wszystko zadziałało, to pan Żalek nie poleciałby ze stanowiska. Widziałem jak nerwowo biegał po ławach rządowych. Dwie godziny później złożył dymisję. Wie, co przewinił. Wie to i Bielan. Obaj mają sprzeczne interesy. Będą się oskarżali - dodał.