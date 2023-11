Prezydium nowego Sejmu. Poparł Czarzastego i poprze Bosaka

Jak będzie wyglądać prezydium nowego Sejmu? Koalicja Obywatelska i Lewica są przeciwne dopuszczeniu do niego Konfederacji, która wicemarszałkiem Sejmu chce zrobić Krzysztofa Bosaka. - Fundamentalnie się z tym nie zgadzam - skomentował w programie "Tłit" poseł Jarosław Sachajko z Kukiz '15, KW PiS. - Powinniśmy przestać się kłócić o nazwiska, tylko zacząć pracować. W 2001 r. SLD i PSL nie dały marszałka PiS-owi i PiS odwdzięczył się tym samym PSL-owi w 2015 r. Widać, że politycy nie uczą się szacunku do wyborców. Dużo Polaków wybrało Konfederację, w 2015 r. PSL, a w 2001 r. PiS. W ubiegłej kadencji zagłosowałem za wicemarszałkiem Czarzastym, choć nie zgadzam się zupełnie z tym, jak Lewica to widzi. Kto powinien decydować, kto będzie wicemarszałkiem z Konfederacji i Lewicy? Sama Lewica i sama Konfederacja. Każdy klub powinien sam oddelegować kogoś, kogo widzi na danym miejscu. Apeluję do polityków PO i Lewicy, by zeszli na ziemię, wyszli z piaskownicy i zajęli się problemami Polski - dodał. Stwierdził, że brak miejsca dla PSL w prezydium Sejmu VIII kadencji był błędem. - Oczywiście i dlatego liczę na rozsądek PSL-u. Mają wiele pomysłów zbieżnych z moimi. Mam nadzieję, że po tych doświadczeniach PSL nie zgodzi się na brak wicemarszałka z Konfederacji - ocenił.