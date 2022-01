Prezydent Zełenski z przesłaniem do narodu. "Ukraina ma być gotowa do wojny"

- Ukraina nie chce wojny, ale Ukraina ma być zawsze do niej gotowa. Nie boi się, bo broni swojej ziemi. Nie podda się, bo to nasza ziemia, nie ma dokąd uciekać - mówił w specjalnym wystąpieniu skierowanym do Ukraińców prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował też, by w obliczu ryzyka rosyjskiej inwazji zachować spokój, bo - jak dodał - "nie jest to nic nowego".