Agresja Rosji na Ukrainę? "Polska powinna się obawiać". Eksperci nie mają wątpliwości

- Rzeczywiście sytuacja wygląda bardzo niedobrze i jest bardzo dramatyczna. Gdyby ją do czegoś porównywać, to przypomina mi to kryzys kubański między ZSRR a USA w 1962 r. Niestety, nasz kraj, a także kraje nadbałtyckie, są na pierwszej linii frontu. To, co się działo na granicy polsko-białoruskiej czy białorusko-litewskiej, było tylko wstępem do tego, co obecnie jest przygotowywane. To testowanie wiarygodności sojuszu NATO. Putin liczy na brak jedności państw Zachodu - mówi Wirtualnej Polsce Jan Piekło.