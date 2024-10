Do Ukrainy wejdą dwie brygady Kima? Oświadczenie Zełenskiego

Zełenski ostrzega: Pjongjang wysyła do Ukrainy dwa bataliony

- Mamy informacje o przygotowaniu dwóch oddziałów złożonych z wojskowych z Korei Północnej. Mogą to być nawet dwie brygady po sześć tys. wojskowych. To jest wyzwanie, ale my wiemy, jak na nie odpowiedzieć. Ważne, by również partnerzy - wszyscy partnerzy - nie ukrywali się przed nim - powiedział w wystąpieniu opublikowanym we wtorek w sieci.