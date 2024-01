Prezydent zdecydował ws. Wąsika i Kamińskiego. Kaczyński skomentował

- Jeżeli doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach, to nic nie jest pewne, to dobra decyzja - stwierdził Jarosław Kaczyński, komentując decyzję Andrzeja Dudy. Stwierdził, że żaden z wyroków w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie powinien zapaść.