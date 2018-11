Prezydent Ukrainy wezwał NATO do wysłania okrętów na Morze Azowskie

Mamy nadzieję, że kraje członkowskie NATO są teraz gotowe do wysłania okrętów na Morze Azowskie w celu udzielenia pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa - stwierdza prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. O pomoc apeluje do Angeli Merkel.

Jego zdaniem trzeba zadać sobie pytanie, o to co zrobi rosyjski prezydent, jeśli teraz nikt go nie zatrzyma. - Putin chce powrotu byłego imperium rosyjskiego. Krym, Donbas; on chce całego naszego kraju - mówił Poroszenko.