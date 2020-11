Prezydent Polski wrócił do pracy. Nieoficjalnie: wynik drugiego testu negatywny

Prezydent potwierdza: zakończyłem walkę z koronawirusem

W środę po południu, w liście skierowanym do niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera o zakończeniu kwarantanny poinformował sam prezydent.

- Serdecznie dziękuję za Twój pełen życzliwości list i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Miło mi Cię poinformować, że właśnie zakończyłem swoją walkę z wirusem. List do Ciebie to pierwsza rzecz, od której zacząłem swoją aktywność biurową po powrocie z kwarantanny - pisze Andrzej Duda.