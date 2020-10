Agata Kornhauser-Duda zabrała głos ws. Strajku Kobiet. Andrzej Duda oddał jej słuchawkę

Agata Kornahuser-Duda zaskoczyła. Przejęła słuchawkę od Andrzeja Dudy

Agata Kornhauser-Duda zabiera głos ws. Strajku Kobiet

Po chwili pierwsza dama zadała jednak ważne pytanie. - Czy każdy jest zdolny do heroizmu? Czy kobiety mają być zmuszane do herozimu? Mam wątpliwości - tłumaczyła Agata Kornhauser-Duda.

Strajk Kobiet. Andrzej Duda: Nawoływanie do zgromadzeń to prawo opozycji

Po tym pytanie do telefonu wrócił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, opozycja ma prawo do zwoływania zgromadzeń w ramach obowiązującego prawa. - Jednak akty agresji, niszczenie kościołów, jest nie do zaakceptowania. To jest nieodpowiedzialne - powiedział.