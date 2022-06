Prezydent Francji obiecuje poprawę. Macron: ''inaczej rządzić i stanowić prawo''

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił w środę 23 czerwca orędzie do Francuzów, w którym podsumował niedawne wybory do Zgromadzenia Narodowego. Partia Macrona straciła większość i musi szukać koalicjanta lub podjąć inne kroki, aby odzyskać większość. Prezydent Francji złożył obietnicę, że będzie "rządzić i stanowić prawo inaczej". Macron w ostatnich dniach spotkał się z liderami rywalizujących partii, starając się pokazać, że jest otwarty na dialog. Jednak żaden lider pozostałych partii nie wydaje się być zainteresowany koalicją. Raczej wolą pozostać w opozycji do Macrona i są niechętni do współpracy z nim. Macron został ponownie wybrany na urząd prezydenta w kwietniu obecnego roku. W wyborach parlamentarnych sprzed kilku dni jego centrowy sojusz Razem zdobył co prawda najwięcej mandatów (245), ale i tak zabrakło mu 44 deputowanych do uzyskania bezwzględnej większości. Dla wielu komentatorów taki wynik bloku prezydenckiego to porażka. Główną siłą opozycyjną wobec niego jest lewicowa koalicja Nupes, utworzona przez Jean-Luca Melenchona, dysponująca 131 mandatami. Przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen uroczyście wkroczyła w środę (23 czerwca) do Zgromadzenia Narodowego wraz z licznymi deputowanymi ze swojej partii Wiec Narodowy. Uzyskała historyczną liczbę 89 mandatów.