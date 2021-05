Burza ws. Krajowego Planu Odbudowy. Andrzej Duda zabrał głos

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid rozpoczęła oficjalną wizytę w Polsce. Podczas spotkania z mediami prezydent Andrzej Duda był pytany o to, jak ocenia F undusz Odbudowy , który już został przesłany do Unii Europejskiej.

Wyborcy rozliczą rząd i większość parlamentarną

Jak dodał, trzeba robić wszystko, co jest możliwe, by Polska miała możliwości rozwojowe, by "polskie rodziny miały możliwość podnoszenia jakości życia”.

- Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy to konsultacji nigdy dosyć. To odpowiedzialność większości parlamentarnej, premiera i rządu. Zostaną za to w wyborach rozliczeni – stwierdził prezydent. – Wierzę w to, że wyjdą z tego obronną ręką i wrócimy na drogę dynamicznego rozwoju.