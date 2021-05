Spór o Fundusz Odbudowy. Poseł Tomczyk atakuje PiS

"Dwóch graczy drużyny Kaczyńskiego sprzedało mecz". Gość WP ich wskazał

Fundusz Odbudowy. "To kpina z parlamentu"

Polityk wyliczał, że Krajowy Plan Obudowy został przedstawiony 18 godzin przed posiedzeniem i liczy 500 stron. - To jest kpina z Parlamentu, to jest kpina z nas, to jest kpina z demokracji, kpina z polskiego państwa i na to nigdy nie można pozwolić - stwierdził polityk.