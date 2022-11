Prezydent Duda ws. eksplozji w Przewodowie. "Trwają badania"

Duda: to nie był atak na Polskę

W środę, 16 listopada, prezydent Andrzej Duda poinformował, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek i jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej".