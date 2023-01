Prezydent Duda we Lwowie. Tak żegnali go mieszkańcy

Prezydent Andrzej Duda pojechał w środę do Lwowa. Spotkał się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Tuż przed wyjazdem na ulicach Lwowa doszło do spotkania polskiej głowy państwa z mieszkańcami miasta. Powitali go oklaskami i okrzykami "Dziękujemy!".