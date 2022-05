Prezydent Duda: Ukraina musi odzyskać swoje terytorium

- W moim głębokim przekonaniu Ukraina musi odzyskać swoje terytorium, to międzynarodowo uznane, jako terytorium Ukrainy, zgodnie ze wszystkimi regułami prawa międzynarodowego. To jest to dążenie, do którego powinien zmierzać wolny i demokratyczny świat, i powinni zmierzać przywódcy tego świata - mówił po spotkaniu z Borutem Pahorem Andrzej Duda.