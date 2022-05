Tusk odpowiada Morawieckiemu. Mówi o spotkaniach z Putinem i Łukaszenką

"Dość". Morawiecki reaguje na słowa Tuska

"Panie Donaldzie Tusk, dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie Premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby Pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski" - napisał w piątek na swoim profilu na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska z 18 maja.