Prezydent Duda nie wybrał się na marsz. Wyjechał z Warszawy?

Nawet 500 tys. osób mogło pojawić się na marszu zorganizowanym przez środowiska opozycyjne w Warszawie. Tłum przeszedł od Placu na Rozdrożu do Placu Zamkowego. W tym gronie zabrakło prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystko wskazuje na to, że głowa państwa opuściła stolicę i wyjechała do Krakowa.