Prezydent apeluje ws. dzików. Będą zalecenia

O rozważenie wyłączenia z odstrzału wysokoprośnych loch zaapelował prezydent Andrzej Duda. Resort środowiska już zapowiedział, że w ciągu kilkudziesięciu godzin wyda stosowne zalecenia.

Kancelaria Prezydenta w komunikacie wyjaśniła, że prezydent zwrócił się do szefa resortu środowiska "o rozważenie wyłączenia z odstrzału wysokoprośnych loch".

Minister Kowalczyk powiedział po spotkaniu, że do soboty zostanie wydane stosowne zalecenie.

- Nie ma żadnego nakazu, ani zalecenia strzelania do loch ciężarnych. Jednak, żeby nie było wątpliwości, zamierzam wydać zalecenie, aby myśliwi nie strzelali do loch ciężarnych i do tych, które prowadzą młode - zapowiedział minister w rozmowie z TVN24.