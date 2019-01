Jest stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego ws. odstrzału dzików

Naczelna Rada Łowiecka oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podkreśliły, że rozumieją konieczność redukcji populacji dzików. Ich sprzeciw budzi jednak strzelanie do "ciężarnych i prowadzących potomstwo loch".

Co ciekawe przyznali, że obecny odstrzał (sezon 2018/2019) na poziomie 185 tys. sztuk, nie jest niczym nadzwyczajnym. "Pozyskanie dzika w poprzednich latach kształtowało się na poziomie: sezon 2014/15 - 260 tys., sezon 2015/2016 - 310 tys., sezon 2016/2017 - 282 tys., sezon 2017/2018 - 308 tys."

Podkreślili jednak, że wyrażają "zdecydowaną dezaprobatę redukcji dzika poprzez strzelanie do ciężarnych i prowadzących potomstwo loch".

Zadeklarowali chęć do rozmów

Naczelna Rada Łowiecka zaznaczyła jednocześnie, że "Polski Związek Łowiecki jest do dyspozycji, aby wspólnie z resortami rolnictwa, środowiska, służbami weterynaryjnymi oraz środowiskami naukowymi wypracować plan działania w tym zakresie".

Odstrzał, a choroba ASF

Główny Inspektorat Weterynarii przypomina, że afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa. W przypadku jej wystąpienia w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Do 3 grudnia ubiegłego roku potwierdzono aż 2232 przypadki ASF u dzików.