Magdalena Ogórek skomentowała sprawę dzików

W Polsce trwa debata społeczna nt. odstrzeliwania dzików. "Wielka mobilizacja" - pisze w sieci aktorka Maja Ostaszewska i apeluje o ratowanie ciężarnych loch. "Jakim cudem locha nosi w sobie małego dzika, a kobieta w ciąży nosi "zlepek komórek"? - skomentowała prezenterka Magdalena Ogórek.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby ASF, minister środowiska zaplanował zmasowane polowania na dziki. Mają się one odbyć w dniach 12-13, 19-20 i 26-27 stycznia 2019 r. Sprawa wywołuje wielkie poruszenie i jest szeroko komentowana.

Aktorka znana jest z angażowania się w akcje ochrony zwierząt. Przy okazji ostatnich Świąt Bożego Narodzenia włączyła się m.in. w akcję nawołującą do bojkotu sklepów, które sprzedają żywe karpie. Z drugiej strony otwarcie popierała Czarny Protest i była zdania, że przed narodzinami mamy do czynienia z "płodem", więc usunięcie go nie jest zabójstwem.