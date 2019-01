Były premier. "Wytępimy dziki, zaatakują wilki"

Już 12 stycznia mają się w Polsce zacząć zmasowane polowania na dziki. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz uważa, że skutki tej akcji mogą być bardzo poważne. "Będziemy świadkami histerii wywołanej nieuchronnymi, coraz częstszymi atakami wilków" - uważa.

Przeciw jest nawet część myśliwych

Temat odstrzału dzików bardzo interesuje internautów, więc Wirtualna Polska bacznie się mu przygląda. W poniedziałek informowaliśmy, że pomysł zmasowanych polowań krytykuje coraz więcej myśliwych. Członek Koła Łowieckiego Ostoja w Jarosławiu Marek Porczak nazwał go nawet "masakrą". Zaapelował też do swoich kolegów, by nie przyłączali się do polowań.