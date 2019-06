Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. nowelizacji Kodeksu karnego. Fala komentarzy

Mógł podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Po kilkudniowych spekulacjach prezydent Andrzej Duda wybrał trzecią opcję. Internauci żywo zareagowali na jego decyzję. Nie brakuje krytycznych komentarzy.

"Kolejny raz prezydent oddaje mecz walkowerem. Zamiast podjąć dojrzałą i męską decyzję i zawetować uchwaloną z rażącym naruszeniem prawa nowelizację Kodeksu karnego, niczym Piłat umywa ręce, wysyłając ją do tzw. TK. Wyrok napisze więc Nowogrodzka. 'Bohater' - tak decyzję Andrzeja Dudy skomentował Borys Budka z PO. Nie on jedyny. "Piłatem" Dudę nazwała też Renata Grochal.

Przypomnijmy, że nowelizacja KK to pomysł obozu rządzącego. Zaostrza ona kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie. Została uchwalona 16 maja, już dwa dni po tym, jak projekt złożono w Sejmie. Szybkie tempo prac Izby nad nowelą było możliwe dzięki decyzji marszałka Sejmu, który postanowił, by nowelizację procedować w trybie niekodeksowym.

"Długo poczekamy"

W podobnym tonie wypowiedział się Konrad Piasecki. "Tak się kończy bezmyślna gorączka legislacyjna. Przepisy nowelizujące kodeks karny, wylądują teraz na długie miesiące w TK. Nazwać to strzałem w stopę - to powiedzieć mało. Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało. A wystarczyło uchwalać nowelizację z głową, a nie dopychać ją kolanem" - podkreślił.

Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" zaznaczył, że wątpliwości co do nowelizacji rozwiąże Julia Przyłębska. Zastanawia się, "czy kamery znowu nagrają Kaczyńskiego, jak wchodzi do pewnego apartamentowca przy Szucha...".