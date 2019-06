Prezydent Andrzej Duda skierował do TK ustawę o zmianie Kodeksu karnego

Jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego. Nie ma ani podpisu, ani weta. Postanowił skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Koniec spekulacji. Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę o zmianie Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. Mieli mu to rekomendować współpracownicy . Nie jest to z kolei po myśli rządu.

"Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne obywatela – szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne – wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji. (...) Uwadze nie może umknąć to, że przepisy karne, ze względu na swój charakter represyjny, mają w systemie źródeł prawa pozycję o tyle wyjątkową, że w stosunku do nich wywodzi się szczególnie wysokie wymagania".