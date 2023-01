Prezesi wpłacają na partię. Ozdoba pyta o samorządowców

Wirtualna Polska opisała kolejne wpłaty na rzecz Prawa i Sprawiedliwości ze strony menedżerów państwowych spółek. W styczniu 9 osób wpłaciło na konto partii ponad 300 tys. zł. - Nie rozumiem dyskusji. Jak ktoś ma środki prywatne, to może z nimi robić co chce. W spółce komunalnej miasta stołecznego Warszawy są wpłaty na Platformę Obywatelską. Niech pan zobaczy kto jest w spółkach komunalnych miasta stołecznego Warszawy. Niech pan zobaczy jak wygląda rozgrywanie między jednymi a drugimi w sejmikach. Prezydent Opola zaakceptował wymiany rad nadzorczych. We Wrocławiu zoo musi mieć radę programową. Rozmawiajmy o stronie samorządowej. Marszałek Struzik jest w Tramwajach Warszawskich - komentował w programie "Tłit" Jacek Ozdoba, rzecznik Solidarnej Polski oraz wiceminister klimatu i środowiska.

Rozwiń