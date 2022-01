Prezes TVP do zmiany? Poseł PiS ocenił Jacka Kurskiego

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Jacek Kurski stwierdził, że TVP to "bastion narracji polskiej niepodległości". O te słowa został spytany w programie "Newsroom" WP Bolesław Piecha. - Znam Jacka Kurskiego ponad 20 lat i dlatego wiem jaki on jest, jakim jest człowiekiem (…). Jasne, że Jacek Kurski jest dużym kreatorem również swojej własnej osoby, ale akurat pod tymi jego słowami, może trochę egzaltowanymi, podpisuję się dwoma rękami - powiedział poseł PiS. W jego ocenie obecnie ma miejsce "bardzo dużo ataków" wymierzonych w TVP. Zdaniem Piechy, Kurski dobrze kieruje telewizją publiczną. Podkreślił, że obecnie nie ma powodów, by go odwoływać z pełnionej funkcji. - Jeżeli chodzi o kreatywność i umiejętność zarządzania potężną firmą, jaką jest Telewizja Polska, to nie mam nic specjalnie panu Jackowi do zarzucenia - oświadczył. Gość WP przekonywał, że Kurski posiada kompetencje konieczne do pełnienia roli prezesa dużej telewizji. - Rozumie rolę mediów w bazie informacyjnej, w bazie kulturowej, socjalnej, ale również w bazie rozrywki i bardzo dobrze się spisuje w tych zakresach - wymieniał poseł Prawa i Sprawiedliwości.