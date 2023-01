Prezes TVP apeluje o wsparcie. "To polska racja stanu"

Disco polo w TVP

Prezes TVP w wywiadzie odniósł się też do zarzutów o nadmierne propagowanie muzyki disco polo. - Absolutnie nie chcę, by jej słuchanie było jakimś elementem wykluczenia społecznego. To przeciwna strona ma tendencje do takich przekazów: ja nie słucham disco polo, więc jestem lepszym człowiekiem. Bo jem sushi, słucham RMF Classic, ewentualnie smuty jazzowej i głosuję na PO, oglądam TVN i gardzę disco polo, tymi wieśniakami. Traktowanie disco polo jako elementu pogardy społecznej to choroba III RP - podkreślił.