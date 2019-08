Prezes TK Julia Przyłębska: Trybunał zbada konstytucyjność nakazu publikacji list poparcia do KRS

Batalia o publikację list z nazwiskami sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, wciąż trwa. Na wniosek posłów PiS zajmie się nią teraz Trybunał Konstytucyjny. Potwierdziła to prezes TK Julia Przyłębska.

6 sierpnia do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pismo "o wstrzymanie wykonalności wyroków dotyczących ujawnienia list poparcia do KRS" - poinformowała wyborcza.pl. Pod wnioskiem podpisało się 54 parlamentarzystów PiS. Liczyli na to, że Trybunał Konstytucyjny wstrzyma wykonalność wyroków sądów nakazujących ujawnienie list poparcia do KRS, a także zamrozi niezakończone dotąd postępowania.