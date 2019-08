Posłowie PiS wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego. Chcą wstrzymać publikację list poparcia do KRS

"Wnosimy o wstrzymanie wykonalności wyroków dotyczących ujawnienia list poparcia do KRS" - taki wniosek złożyli do Trybunału Konstytucyjnego posłowie PiS. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczące list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądowniczej.

Posłowie PiS chcą, by TK zajął się listami poparcia do KRS (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Pod koniec czerwca Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Kancelarii Sejmu ujawnić nazwiska sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm wybrał ją w marcu 2018 r. Kandydatów mogła zgłaszać grupa co najmniej 2 tys. obywateli lub 25 sędziów. Nie wiadomo jednak, którzy sędziowie poparli nowych członków KRS.

Publikację list zablokował pod koniec lipca Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak.

"Postanowienie nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez Prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie" - podało Centrum Informacyjne Sejmu w oficjalnym komunikacie.

Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar opublikował na swojej stronie internetowej pełną treść postanowień Prezesa UODO w sprawie list poparcia - podaje gazeta.pl.

"Złożenie podpisu na liście poparcia nie stanowi powierzenia zadania publicznego, nie stanowi również wykonania jakiegokolwiek obowiązku sędziego w ramach sprawowania władztwa publicznego" - napisał prezes Jan Nowak, uzasadniając swoją decyzję o wstrzymaniu publikacji list poparcia. Dlatego, jego zdaniem, dane takiego sędziego nie powinny być ujawnione.

"Postanowienie jest bezprawne"

To nie koniec batalii o wstrzymanie publikacji list poparcia. Do Trybunał Konstytucyjnego wpłynęło 6 sierpnia pismo "o wstrzymanie wykonalności wyroków dotyczących ujawnienia list poparcia do KRS" - informuje wyborcza.pl. Pod wnioskiem podpisało się 54 parlamentarzystów PiS. Liczą na to, że Trybunał Konstytucyjny wstrzyma wykonalność wyroków sądów nakazujących ujawnienie list poparcia do KRS, a także zamrozi niezakończone dotąd postępowania.

Źródło: gazeta.pl, wyborcza.pl