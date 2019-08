PiS nie ujawnia list poparcia do KRS. Apel europejskich sędziów

Wzywają polski Sejm do pilnej reakcji. Przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wystosowali apel, w którym domagają się opublikowania list poparcia kandydatów do KRS. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, by temu zapobiec.

Od lewej: Kees Sterk, prezydent Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), Maarten Feteris, prezes SN Holandii i Michał Laskowski, rzecznik SN (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

Nie tylko opozycja jest oburzona nieujawnianiem przez rząd list poparcia kandydatów do KRS. W sprawie głos zabrali też przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

Przypomnijmy, że mimo apeli opozycji, rząd jest w tej sprawie nieugięty. Nie przekonał go nawet wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał natychmiastowe opublikowanie list poparcia kandydatów do KRS. Jak pisaliśmy, "pojawił się człowiek PiS, który wstrzymał ujawnienie tajemnicy". Chodzi o prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zakazał publikacji nazwisk. Co więcej, posłowie PiS wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego, by wstrzymać publikację list poparcia do KRS.

Teraz w sprawie interweniują sędziowie z ENCJ, sieci zrzeszającej kilkadziesiąt rad sądowniczych z całej Europy. Jak podkreślili w piśmie do polskiego parlamentu, "wykonanie obowiązku wynikającego z powołanego wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy".

ENCJ przypomina też, że we wrześniu zawiesiła polską KRS w prawach członka organizacji. Sieć twierdzi, że Rada jest zależna od władzy wykonawczej.

Pismo pochodzi z 8 sierpnia. Opublikowało je Stowarzyszenie Sędziów "Themis".