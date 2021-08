Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego: Zakończyć tę wojnę polsko-polską

Jak przekonuje, "w tym kontekście stwierdzić należy, że wbrew różnym wypowiedziom medialnym ani wyrok, ani postanowienie" nie są adresowane do niej. "TSUE wskazuje na cechy systemowe, ustrojowe. Nie mam mocy sprawczej do zmiany ustawy i nie mam takiej władzy nad prezesami izb, a tym bardziej sędziami, żeby zamrozić izbę, zakazać orzekania. Mogę tylko prosić o wstrzemięźliwość. Jeśli TSUE kwestionuje ustrój Izby Dyscyplinarnej, a ETPC sposób wyboru KRS, to decyzja w tej sprawie należy do polityków, do rządzących. To wynika właśnie z trójpodziału władzy" - podkreśliła I prezes SN.