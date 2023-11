Prezes Polskiego Radia instruuje dziennikarza w sprawie referendum

Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska pisała do dziennikarza w jaki sposób powinien podejmować temat referendum. Instruowała go, że namawianie ludzi do nie pójścia na referendum jest "antypaństwowe". Dziennikarz najpierw stracił prowadzenie audycji politycznych, a potem w ogóle został zwolniony z pracy w Trójce.