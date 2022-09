Prezes PiS w Mielcu. Zaczął od przeprosin

Jarosław Kaczyński zaczął od "szczególnej sytuacji w naszym kraju". - Szczególnej z różnych względów. Z jednej strony mamy kryzys ekonomiczny. To nie polski kryzys, tylko światowy. W Polsce przejawia się między innymi, ale z punktu widzenia obywatela przejawia się dużą inflacją. Mamy wojnę na naszych granicach (...) i mamy kryzys życia publicznego polegający na tym, że to, co jest normalne w demokracji, czyli starcie między władzą a opozycją w Polsce przekształciło się w coś, czego być nie powinno. Opozycja ogłosiła się totalną i stosuje metody, które wykraczają poza normalną praktykę demokracji - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.