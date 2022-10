Prezes PiS kpi z Sikorskiego. Mówi o slipkach i ekstrawagancji

- Tak, proszę państwa, lepiej się przysłużyć nie można było - ocenił prezes PiS. - Dlaczego on to zrobił? Nie wiem, ale wiem, że zrobił. I mówienie, że to ekstrawagancja. Proszę państwa, ekstrawagancja, to jakby, nie wiem, przyszedł na jakieś przyjęcie dyplomatyczne, dajmy na to w slipkach - powiedział Kaczyński.