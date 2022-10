Kaczyński o 14. emeryturze. Zapowiada zmianę

- No ale od tego jesteśmy, bo ja tutaj co prawda nie jestem w tej chwili w rządzie, byłem w nim 20 miesięcy, teraz nie jestem, ale mówię - chyba mam prawo jako szef partii rządzącej mówić w imieniu rządu - będziemy to jakoś łatać, zbierać i damy radę - stwierdził.