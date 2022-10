Zmiany na mapie Polski? Wyraźna sugestia prezesa PiS

- Strukturą efektywną w sensie takim, która odnosi się do obsługi obywateli, bo w gruncie rzeczy po to państwo jest, aby jako całość, jako wspólnotę narodową i indywidualnie obsługiwać. (…) To jest sprawa na kolejne kadencje z całą pewnością, ale my się nad tym zastanawiamy i z całą pewnością nie zapomnimy wtedy o środkowym Pomorzu i nie zapomnimy o Koszalinie, który jest naturalną stolicą tego regionu, który tak naprawdę istnieje - mówił prezes PiS.