Nowa twarz "Wiadomości" TVP. To jej debiut

Kielczyk swoją karierę zaczynała w Radiu Kolor. Potem trafiła do Polskiego Radia, gdzie pracowała od 1994 do 2012 r. z przerwą w latach 2007-2008. Do telewizji dostała się z castingu i od 1999 r. prowadziła "Panoramę". Później brała udział w nagraniach wielu programów, np. "Wstaje dzień", "Magazyn Express Reporterów", "Pytanie na śniadanie", "Kawa czy herbata", "Sylwester z Dwójką", "Studio Olimpijskie".