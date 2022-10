Prezes PiS oskarża UE. "Bezczelne"

Prezes PiS, kontynuując objazd po kraju, na spotkaniu z wyborcami w Koszalinie oskarżył Niemcy o wykorzystywanie Unii Europejskiej do zabezpieczania tylko swoich interesów. Ostrzegał też przed wygraną opozycji. - Jest taki pan. On nie ma czarodziejskiej różdżki - mówił, nawiązując do Donalda Tuska. Potem kilkakrotnie wymienił go z nazwiska.