Pretensje posła PiS do TVN24. Szybka decyzja Piaseckiego

Wymiana ciosów i złośliwości zaczęła się, co ciekawe, już w momencie, gdy podczas niedzielnego programu zaproszeni politycy omawiali sytuację w Ukrainie po wizycie Bidena i jej wpływ na Polskę. Stało się to po aluzji wicemarszałka Sejmu z ramienia Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego o zdeformowanych mediach publicznych podległych władzy, co zaznaczył, na przykładzie Rosji.