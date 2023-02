Politico: starcie Włoch z Polską zagroziło sankcjom. Poszło o import

Kwota na kauczuk syntetyczny utrzymała się na proponowanym poziomie ok. 560 tys. ton do końca okresu przejściowego pod koniec czerwca 2024 r. Aby jednak uspokoić Polskę, Komisja Europejska uruchomi mechanizm monitorowania i będzie raportować napływ tego produktu z Rosji co miesiąc.