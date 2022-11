Premier Włoch nie ma wątpliwości. Jej słowa nie spodobają się w Moskwie

Również premier Włoch nie ma wątpliwości, że to Rosjanie ponoszą odpowiedzialność za śmierć dwóch Polaków w Przewodowie. - Nawet jeśli rakieta, która spadła w Polsce, nie pochodziła z Rosji, to niewiele to zmienia. Odpowiedzialność za to, co się stało, ponoszą Rosjanie. My i nasi sojusznicy potępili już ataki rakietowe Rosji - powiedziała Giorgia Meloni przy okazji szczytu G20 w Indonezji.