Scholz wskazuje winnych. "Musimy być ostrożni"

We wtorek po godz. 15 w Przewodowie przy granicy z Ukrainą doszło do eksplozji pocisku lotniczego. Najprawdopodobniej była to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelona w celu zniszczenia pocisków skierowanych przez Rosję. Wybuch doprowadził do śmierci dwóch obywateli Polski.