Blokował pomoc dla Ukrainy. Znów rządzi Izbą Reprezentantów

Początkowo Johnson nie miał wymaganej większości, ale dzięki negocjacjom z kongresmenami Keithem Selfem i Ralphem Normanem, którzy zmienili swoje stanowisko, udało mu się wygrać. Johnson podkreślił, że nie poszedł na żadne ustępstwa wobec "buntowników". Self przyznał, że odbył rozmowę z prezydentem elektem Donaldem Trumpem, który zdecydowanie popierał Johnsona.

Trump zdecydowanie popierał Johnsona i powtórzył to poparcie w piątek przed głosowaniem, a po nim pogratulował mu.

Johnson zapowiedział, że jego priorytetem będzie zasada "America First", zabezpieczenie granic oraz wzmocnienie sił zbrojnych. Chce również zredukować aparat państwowy i "na nowo zasiać strach w sercach wrogów". Mimo poparcia Trumpa, Johnson spotkał się z krytyką za kompromisy budżetowe z Demokratami i wsparcie dla Ukrainy.

Przed głosowaniem Johnson zobowiązał się do powołania grupy ekspertów do współpracy z komisją Elona Muska DOGE nad zmniejszaniem wydatków budżetowych. Był to gest w stronę krytyków, którzy zarzucali mu rozrzutność.