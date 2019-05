Premier ujawnił swój majątek. Ma ponad 5,3 miliona złotych oszczędności

Dokładnie 5 milionów 380 tysięcy złotych oszczędności - tyle na koniec ubiegłego roku posiadał premier Mateusz Morawiecki. W porównaniu do ubiegłego roku jego oszczędności stopniały o blisko milion złotych.

Oprócz tego posiada 50 proc. własności do segmentu szeregowego o pow. 180 m.kw. położonego na działce ok. 400 m.kw. Ma też działkę rolną o pow. około 2 hektarów, której jest właścicielem, oraz uprawnienia do 3857 akcji Santander. Według naszych szacunków są one warte 1 388 520 mln zł.