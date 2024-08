Premier Tusk pójdzie na konfrontację z Kościołem? [OPINIA]

Rząd Donalda Tuska natomiast, przynajmniej na razie, robi wrażenie, jakby zmiany dotyczące działań Kościoła w sferze publicznej wprowadzać chciał metodą jednostronnych politycznych decyzji. Potwierdza to choćby fakt, że póki co nie słychać nic o planach pracy komisji wspólnej rządu i Episkopatu, która od dziesiątków lat była naturalnym forum do negocjacji między oboma instytucjami.