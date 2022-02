Premier sponiewierany pytaniem o ofiary COVID-19. Sugerował, że w innych krajach dokonywano eutanazji. Wyjaśniamy

Premier Morawiecki zaczął brnąć w tłumaczenia, że u innych było gorzej. - W Polsce w przeciwieństwie do bogatych krajów Zachodu - Francji, Włoch, Hiszpanii czy Holandii - nigdy nie dochodziło do selekcji ludzi, do triażu. Tam dzielono pacjentów na tych, których można położyć na łóżku, i tych, którym podawano morfinę lub inne środki i wiemy, co się potem działo z tymi pacjentami, to straszne... - powiedział szef rządu.