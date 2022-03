"Premier, prezydent, a później papież". Dymisja za wychodzenie przed szereg

- W czasie epidemii poprzedni ministrowie na tym stanowisku pracowali naprawdę od rana do wieczora. Teraz jest wojna, a to dziesiątki większych i mniejszych problemów do rozwiązania w gospodarce. To na pewno nie jest czas na drobny osobisty PR, a tym bardziej na jakieś próby blokowania decyzji, przeciągania ich, budowania na tym swojej pozycji. To jest moment, żeby z Komisją Europejską rozmawiać o programach pomocowych dla przedsiębiorców i moment, by każdego dnia wsłuchiwać się w problemy biznesu. Tego brakowało - dodaje.