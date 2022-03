Kulisy sporu w rządzie o KPO. "Minister wyszedł przed szereg, sukces ma ogłosić premier"

Jego wypowiedzi wywołały kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że były kontrą w stosunku do Donalda Tuska, który zapowiedział swój wyjazd do Brukseli. - Tusk chce omamić Polaków, że niby to on załatwia kasę dla Polski. To bzdura, więc może rząd ustami Nowaka chciał Tuska "wyjaśnić" - zastanawia się polityk PiS. Inni rozmówcy twierdzą jednak, że wypowiedzi Nowaka nie były elementem żadnego "planu". I że minister rozwoju zirytował premiera.