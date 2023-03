Premier o różnorodności. To ona "zapładnia myśl Zjednoczonej Prawicy".

- W III Rzeczypospolitej cofaliśmy się bądź staliśmy w miejscu, a jeśli szliśmy do przodu, to ślimaczym tempem. To musiało się zmienić i w wielu obszarach się zmieniło i to, patrząc w przyszłość, musi się dalej zmieniać" - powiedział Mateusz Morawiecki na Kongresie Programowym Stowarzyszenia OdNowa i zapowiedział, że chce dziś przedstawić pięć krótkich refleksji.